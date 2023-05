Fußball-Landesligist Union Schönebeck ist am Sonnabend um 15 Uhr der Favorit im Duell gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten TuS Wahrburg.

Schönebeck - Nachdem die Landesliga-Kicker aus Schönebeck nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Bismark (2:3) die Mundwinkel hängen ließen, konnte Coach André Hoof am Dienstag schon wieder in lachende Gesichter blicken. „Die Mannschaft ist schon selbstkritisch genug“, meinte Hoof, dass er die Partie nicht nochmal aufarbeiten musste.