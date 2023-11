Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Eintausend Gedanken schossen Denny Piele innerhalb weniger Millisekunden durch den Kopf. Vor seinem geistigen Auge hatte er die Situation schon gesehen. Einfach den Ball einnicken und dann abdrehen zum Jubeln. Doch so weit kam es nicht. Zwar war Piele zur Stelle, setzte zum Kopfball an, doch das reale Leben hatte ein anderes Drehbuch parat. Der Stürmer des Fußball-Landesligisten Union Schönebeck scheiterte an Bryan Giebichenstein im Kasten von Eintracht Salzwedel. Weil anschließend erneut Piele und Tobias Ginter weitere gute Chancen vergaben, blieb es beim 3:3 im Spitzenspiel in Schönebeck.