Benny König (rechts) und seine Mitspieler von Union Schönebeck waren in den meisten Situationen stets einen Schritt schneller als die Gäste aus der Altmark. Am klaren Erfolg gab es kaum Zweifel.

Schönebeck - Weil er nur wenig trainieren konnte, musste sich Denny Piele seine Einsatzzeiten in der Startelf hart erarbeiten. Das hat der Routinier von Union Schönebeck in den vergangenen Tagen auch gemacht, was von Schönebecks Coach André Hoof berücksichtigt wurde. Piele stand gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark in der Startaufstellung. Das Vertrauen zahlte er eindrucksvoll zurück. Drei Treffer erzielte Piele und hatte somit entscheidenden Anteil am 5:0 (2:0)-Erfolg seiner Unioner gegen die Altmärker. „Er ist sehr wichtig für uns durch seine Kommunikation und seine positive Art. Wir sind froh, ihn im Kader zu haben“, lobte Coach Hoof den 35-Jährigen.