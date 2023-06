Schönebeck - Es gibt einfach diese Spiele, die im Gedächtnis bleiben. So geht es zum Beispiel André Hoof, Coach des Fußball-Landesligisten Union Schönebeck. Dabei handelt es sich um die Hinspielpartie seiner Mannschaft gegen den Aufsteiger SG Güsen/Parey vom 5. November des vergangenen Jahres. „Sie haben uns dort ziemlich genervt mit ihrer Spielweise und wandelten an der Grenzen des Erlaubten“, erinnert sich Hoof. „Auch nach dem Spiel ging es noch heiß her“, weiß er. Nach intensiven 90 Minuten stand damals ein 1:1 im Protokoll. Aus Sicht von Union wäre dieses Ergebnis mit Blick auf die zuletzt ansteigende Formkurve zu wenig. „Über die Favoritenrolle brauchen wir nicht sprechen. Wir wollen dieser gerecht werden“, so der Trainer vor dem Rückspiel am Sonntag um 15 Uhr.

