Die Talfahrt von Union Schönebeck geht weiter: Der Landesligist musste sich 1:3 (0:1) bei Schlusslicht Wahrburg geschlagen geben. Es war die vierte Pleite in Folge.

Wahrburg/Schönebeck - Befreiungsschlag oder neuer Tiefpunkt? Für die Landesliga-Fußballer von Union Schönebeck gab es für das Gastspiel in Wahrburg nur eine dieser beiden Optionen. Zum Leidwesen der Unioner Anhänger markierte die Auswärtsfahrt in den Norden Sachsen-Anhalts nicht das Ende der Negativserie – sondern einen weiteren Tiefschlag. Und so wollte Coach André Hoof auch gar nicht nach Ausreden suchen, sondern erklärte ohne Umschweife: „Das war unser bisher schlechtes Saisonspiel. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen.“