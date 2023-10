Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Zwei Wochen lang nichts machen. Das wäre den Kickern von Union Schönebeck und vor allem Coach André Hoof zu viel des Guten gewesen. Also wurde am vergangenen Sonntag ein Testkick gegen den MSC Preußen (Verbandsliga) absolviert. Das gewannen die Elbestädter souverän mit 4:0 (3:0). Marcus Bolze per Doppelpack (10., 13.), Denny Piele (35.) und Tobias Weidemann (61.) waren erfolgreich. „Wir haben gute 60 Minuten gezeigt, danach aber den Faden verloren“, hatte der Coach beobachtet. Viel wichtiger aber war, im Rhythmus zu bleiben, denn heute Abend um 19 Uhr wird es wieder Ernst. Das Derby steht an: Union Schönebeck ist Gastgeber für den SV 09 Staßfurt.