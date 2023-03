Schönebeck - Im Vorfeld der Partie flogen mehrere Giftpfeile in Richtung Schönebeck. Aufgrund einer Krankheitswelle im Lager der Germania musste bereits ein Ligaspiel abgesagt werden. Ein Antrag auf Verlegung der Pokal-Partie wurde vom Fußballverband Sachsen-Anhalt abgelehnt. „Es geht am Ende auch um Fairness und Fair Play - deswegen ist mein Appell in der Richtung klar“, erklärte VfB-Coach Manuel Rost vor dem Spiel. Am Sonntag hatte der Coach allerdings genug Spieler, um sich der Aufgabe beim Landesligisten zu stellen. Er selbst stand als Wechsler bereit, zudem nahmen Lukas Cichos und Simran Dhaliwal aus dem Regionalliga-Kader, Andre Araides Roberto Vunda aus der Reserve sowie Hermann Tunsch und Jamie Liam Bichtemann von den A-Junioren auf der Bank Platz. Die Startelf war aber gespickt mit Spielern, die in Regionalliga sonst regelmäßig auf dem Platz stehen. Das machte sich auch bezahlt. Die Unioner zogen mit 0:4 (0:2) klar den Kürzeren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.