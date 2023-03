Die Fußball-Landesliga-Kicker von Union Schönebeck gastieren am Sonnabend um 14 Uhr beim Magdeburger SV Börde.

Union Schönebeck will gut aus den Startlöchern kommen

Das Hinspiel gewannen die Kicker von Union Schönebeck um Erik Nordmann (rechts) mit 2:1. Einen Erfolg streben die Elbestädter auch zum Start der Landesliga-Rückrunde an.

Schönebeck - Unterschiede gibt es zwischen den Sportarten Hockey und Fußball ausreichend. Der Ball ist kleiner, beim Hockey stehen zudem nur sechs Spieler auf dem Platz. Der wohl größte Unterschied ist jedoch, dass das Spielfeld bedeutend kleiner ist. Die Länge ist ungefähr identisch, doch ein Hockeyfeld ist bei weitem nicht so breit. „Das sind spezielle Bedingungen“, sagt auch Schönebecks Trainer André Hoof vor dem anstehenden Landesliga-Duell seiner Union auf dem Kunstrasenplatz des MSV Börde. Dieser hat „einen komischen Belag und ist extrem klein“, weiß der Coach. Doch von all diesen Umständen wollen sich die Elbestädter keineswegs ablenken lassen, geht es doch bei beiden Sportarten um das gleiche Ziel: Tore schießen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.