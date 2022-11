Vierfach-Bolze schießt Union Schönebeck ins Glück

Schönebeck - Mitten im Schnee saß er im Schneidersitz, vollkommen ruhig. „Sie haben mir sehr geholfen, Meditation in die Welt zu tragen und zu zeigen, wie wichtig Meditation ist“, sagte einst Erling Haaland, als er noch in Diensten von Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain traf. Noch immer bejubelt der Norweger, nun in England bei Manchester City, seine Tore in der Meditationspose. Ihm nachgeeifert hat Marcus Bolze von Landesligist Union Schönebeck im Landespokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Zeitz, als er seinen letzten Treffer am Sonnabend erzielte. Es war sein vierter – und Union gewann nach 0:1-Rückstand mit 4:1 (3:1).