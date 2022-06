Weichen für die Zukunft gestellt

Groß Rosenburg - Es waren keine leichten Tage und Wochen für den Landesklasse-Vertreter SV Rot-Weiß Groß Rosenburg. In unzähligen Vorstands- und Mannschaftssitzungen wurde über die Zukunft des Vereins geredet, diskutiert und verhandelt. Mittendrin: Harald Sens. Er ist ein Urgestein des Vereins, erlebte schöne wie auch schlechte Zeiten. 15 Jahre war er dabei. Doch die vergangene Saison mit all ihren Höhen aber deutlich mehr Tiefen hat auch Sens mitgenommen. „Es ist traurig, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Es wurden Jahrzehnte an Arbeit in den Verein gesteckt“, so der bis dato Noch-Trainer und weiterhin aktive sportliche Leiter der „Löwen“. Das Kartenhaus ist jedoch in sich zusammen gefallen – krachend. Am Sonntag um 14 Uhr treten die Rosenburger Kicker zum vorerst letzten Mal in der Landesklasse an. Zu Gast im Seegarten ist der SV Eintracht Kreisfeld.