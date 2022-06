Zwei neue Gesichter bei der SG Lok Schönebeck

Vor dem Kellerduell der Handball-Sachsen-Anhalt-Liga gibt es in Sachen Personal bei der SG Lok Schönebeck Neuigkeiten.

Zuletzt spielte Mario Meißner (links) im Dress des HV Rot-Weiss Staßfurt in der Sachsen-Anhalt-Liga auch gegen die SG Lok Schönebeck. Nun kehrt er nach längerer Pause in die Elbestadt zurück.

Schönebeck - In Anbetracht der doch eher ernüchternden Tabellensituation, dem Abgang von Max Kreyenberg sowie Ron Barby, der aufgrund der Corona-Bestimmungen erst ab Anfang März wieder dabei sein wird, sahen sich die Verantwortlichen der SG Lok Schönebeck gezwungen, zu handeln. Zwei neue Spieler konnten an die Elbe gelotst werden und sind auch sofort einsatzbereit, wenn die SG Lok Schönebeck am Sonnabend um 18 Uhr auf Liga-Schlusslicht Post SV Magdeburg trifft.