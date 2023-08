Staßfurt - Das Trainingslager des HV Rot-Weiss Staßfurt im Bernstein Acamed Resort in Neugattersleben bot den passenden Rahmen, um sich richtig auf die Saison vorzubereiten. Nicht nur im sportlichen Sinne. Dort wurde auch das Saisonziel für die kommende Mitteldeutsche Oberliga-Saison gesteckt. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Keeper Sebastian Schliwa, der auch in der kommenden Saison die Bodestädter als Kapitän anführen wird. „Zudem wollen wir unsere Heimstärke ausbauen und hoffen weiterhin auf die große Unterstützung der Fans. Da geht ein großer Dank an Lothar Stein raus, der sehr engagiert ist und die Massen elektrisiert – auch auswärts.“

Zudem feierten die Neuzugänge ihren Einstand. Das ist, wie in jedem Jahr, ein großes Highlight, wie Sebastian Schliwa mit einem Lächeln andeutet. Nachdem Andreas Steinbrink (Karriereende), Jens Osterloh (geht nach Bernburg), Max Meyer (VfB Fallersleben) und Matej Sarajlic, den es nach Pirna zieht, die Mannschaft verlassen haben, begab sich Patrick Schliwa, Präsident des HV Rot-Weiss Staßfurt, auf die Suche nach neuen Spielern. Gleich vier Mal ist er fündig geworden.

Reichlich Erfahrung

Oscar Winter schließt sich von Köthen den Bodestädtern an. Der Linkshänder wird auf der Rechtsaußenposition spielen und soll Osterloh ersetzen. Vom SV Anhalt Bernburg kommt Marius Herda. Rückraum Mitte ist seine Lieblingsposition, zudem sammelte der neue Mann schon reichlich Erfahrung in der 3. Liga. Auch Robin Danneberg kommt aus Bernburg an die Bode. Er wird vorwiegend auf Kreis Mitte agieren.

Vor kurzem konnte Schliwa einen weiteren neuen Mann präsentieren: Malvin Haeske. Der 21-Jährige ist 1,97 Meter groß und spielt als Linkshänder auf der Rechtsaußen-Position. In der vergangenen Saison spielte der Youngster in der 2. Liga für Dessau und verhalf zum Saisonende dem SC Magdeburg II zum Klassenerhalt in der 3. Liga. „Wir sind froh, dass wir einen so jungen und talentierten Mann für uns gewinnen konnten. Allgemein sind wir mit den Neuen sehr zufrieden. Jetzt sind wir breiter und vor allem qualitativ besser aufgestellt“, sagt Patrick Schliwa. „Jede Position ist nun doppelt gut besetzt.“

Ihr Können haben die Neuzugänge am vergangenen Sonnabend auch gleich unter Beweis gestellt. Für den HV Rot-Weiss stand das erste Testspiel auf der Agenda. Zu Gast in der Salzland-Sporthalle war der VfB Fallersleben aus der Oberliga Niedersachsen. Mit 23:25 (13:11) unterlag Staßfurt. Doch das Ergebnis war nebensächlich für Trainer Sebastian Retting. Freitagabend absolvierte die Mannschaft das erste Training. Am Sonnabendvormittag folgte die zweite Einheit, nach dem Mittag stand eine Theorie-Einheit an. „Unter der Prämisse muss ich dann auch das Spiel bewerten. Die Jungs waren einfach platt.“

Starker Beginn

Davon war zu Beginn nicht viel zu merken. Staßfurt führte mit 6:2 und hatte ausreichend Möglichkeiten, sich weiter abzusetzen – das passierte aber nicht. Denn Staßfurt haderte mit den miserablen Chancenverwertung. 17 Fehlwürfe – „zu viel“ für Retting. In der 45. Minute führte Staßfurt noch mit 18:15, musste in der Folge aber abreißen lassen. „Dann war die Kraft einfach weg.“

Retting zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Auftritt. „Das waren schon gute 45 Minuten“, so Retting. Auch die vier Neuzugängen haben überzeugt. „Die Jungs passen super in die Mannschaft und ich denke, sie werden uns helfen.“