An seiner einstigen Wirkungssstätte, dem Kabarett „Nach Hengstmanns" in Magdeburg, trug sich Frank Hengstmann im Beisein von Stadtratsfraktionschef Gordon Tamm (links), Sohn Tobias (2. von links), Stadtratsfraktionschef Helmut Stöhr (3. von links) , Sohn Sebastian (3. von rechts), sowie Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (2. von rechts) und Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (rechts) in das Goldene Buch der Stadt Egeln ein.

Foto: René Kiel