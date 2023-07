Neundorf - hme/tzs

Gut 27 Jahre ist es nun schon her: Am 6. April 1996 trafen der SV 09 Staßfurt und der TSV 1887 Neundorf letztmals aufeinander. In der damaligen Bezirksliga 5 behaupteten sich die Staßfurter auf eigenem Platz mit 4:0 und stiegen am Ende der Saison in die Landesliga auf. Das letzte Spiel in Neundorf liegt sogar noch ein wenig weiter zurück. Am 9. September 1995 hieß es dort 4:1 für die 09er.

Nun kommt es am 7. Juli ab 18.30 Uhr zum vielerorts erwarteten Wiedersehen beider Mannschaften, wobei der TSV bekanntlich seit einem Jahr eine Spielgemeinschaft mit dem SV Rathmannsdorf bildet. Während dieser schon reichlich Erfahrung im Sparkassen-Cup gesammelt hat, ist es für den TSV die Premiere in diesem Wettbewerb – direkt gegen den Titelverteidiger.

700 Meter zwischen beiden Ortschaften

Mehr „Derby“ kann es dabei kaum geben. Zum einen liegen zwischen den Ortseingangsschildern von Neundorf und Staßfurt nur 700 Meter, zum anderen trennen die Spielstätten, den Sportplatz „Franz Bechmann“ und das Stadion der Einheit, lediglich 4,3 Fahrkilometer.

Der SV 09 Staßfurt, der den Sparkassen-Cup auch in den Jahren 2017 und 2020 gewann, bestritt seit seiner Erstteilnahme 2007 bislang 57 Spiele (44 Siege, 13 Niederlagen). Häufigste Gegner der 09er, jeweils sechs Mal, waren der TV Askania Bernburg und Union 1861 Schönebeck, die in Runde zwei der nächste Gegner der Bodestädter sein würden.

Der SV Rathmannsdorf, ebenfalls im Jahre 2007 erstmals dabei, und die SG Rathmannsdorf/Ilberstedt brachten es im Sparkassen-Cup immerhin auf 21 Spiele (sieben Siege, 14 Niederlagen). Häufigster Gegner der Rathmannsdorfer (drei Mal) war ausgerechnet der SV 09 Staßfurt, zuletzt 2020 am Köksbusch (0:4).

Auch im heutigen Spiel in Neundorf liegt die Favoritenrolle beim höherklassigen SV 09. Doch unmöglich ist nichts, was auch die 09er schon erfahren mussten. Im Jahre 2008 schieden sie als Verbandsligist bereits in der ersten Runde bei Kreisligist SG Neuborna (4:5 nach Elfmeterschießen) aus. Und auch 2012 musste man gleich zum Auftakt die Segel streichen. Hier unterlag der damalige Landesligist bei den Sportfreunden Cörmigk (Kreisliga) mit 1:2.

Marcel Mähnert im Fokus

Wenn nun am Freitagabend auf dem Sportplatz „Franz Bechmann“ vor einer zu erwartenden großen Zuschauerkulisse der Anpfiff ertönt, dürfte ein Spieler besonders im Fokus stehen: Marcel Mähnert vom TSV. Das Neundorfer Urgestein verbrachte seine meisten Fußballerjahre beim SV 09 Staßfurt. Hier bestritt er zwischen 2005 und 2019 allein in der ersten Mannschaft 518 Spiele, war zeitweise auch Kapitän. Sein Wunsch, in dieser Zeit einmal gegen seinen Heimatverein zu spielen, sollte allerdings nicht in Erfüllung gehen.

Im Dress der Ersten des SV 09 brachte es Mähnert, der als Allrounder auch zwischen den Pfosten eine gute Figur abgab, auf 70 Tore. Im Sparkassen-Cup (34 Spiele) waren es immerhin vier Tore. Bei den Spielen liegen nur Felix Jesse (38) und Steven Stachowski (36) vor ihm. In puncto Treffsicherheit hat ein Rathmannsdorfer Urgestein die Nase ganz vorn. Benjamin Kollmann, aktuell Sportlicher Leiter beim SV 09, traf in 15 Spielen 18 Mal.

Auf eine lange Zeit beim SV 09 kann auch Mathias Möller, Spielertrainer beim TSV, zurückblicken. Im Männerbereich war er Stammspieler und Kapitän der zweiten Mannschaft, kam zwischen 2013 und 2015 aber auch in der Ersten zu 29 Einsätzen.