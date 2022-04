Elfmeter-Glück rettet ZLG Atzendorf

Groß Rosenburg - Ein Spiel dauert 90 Minuten. So lautet das geflügelte Sprichwort auf allen Fußballplätzen dieser Welt. Umgerechnet sind das 5400 Sekunden. Und nur eine davon reicht aus, um eine Entscheidung zu treffen, welche die Partie nachhaltig beeinflussen kann kann. Geschehen ist das am Seegarten in Groß Rosenburg. Es lief die 87. Minute im Derby der Landesklasse 5 zwischen dem SV Rot-Weiß Groß Rosenburg und der ZLG Atzendorf. Gäste-Kapitän Phillip Voigtländer – gelernter Innenverteidiger – fand sich nur noch im gegnerischen Strafraum wieder. Plötzlich knallte es, Voigtländer ging zu Boden und Schiedsrichter Patrick Welsch aus Aken zeigte auf den Punkt. Lautstarke Proteste der Groß Rosenburger folgten und das nicht zu Unrecht. „Es war kein Elfmeter“, gestand auch ZLG-Coach Stefan Rock nach dem Spiel. Martin Machacek drückte das Leder dennoch zum 2:2 (2:1)-Endstand in die Maschen.