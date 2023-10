Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Delitzsch/Staßfurt - 45 Minuten lang war die Überraschung möglich. Die Oberliga-Handballer des HV Rot-Weiss Staßfurt hielten beim Tabellenersten NHV Concordia Delitzsch über weite Strecken gut mit, lagen lange in Führung. Doch in der Schlussviertelstunde kam es zum Bruch. So verloren die Bodestädter nicht nur zum ersten Mal mit 22:30 (14:14) in dieser Saison ein Punktspiel, sondern bezahlten die Niederlage auch teuer durch eine Knieverletzung von Tim Steffen.