Erster Sieg für die ZLG Atzendorf/Förderstedt

Justin Hoppmann (links) und seine Mitspieler der ZLG Atzendorf/Förderstedt warfen sich in der Schlussphase gegen Eintracht Gommern in jeden Ball.

Atzendorf - Fast zehn Minuten Nachspielzeit waren gespielt, als Schiedsrichter Peter Dännhardt in seine Pfeife blies. Trotzdem machte sich bei den Gästen Unmut über den „zu frühen“ Abpfiff breit. Grund waren zahlreiche Verletzungsunterbrechungen nach Ablauf der regulären Spielzeit, die den Gommeranern wertvolle Minuten kosteten. Diese waren in der Schlussphase drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, scheiterten aber an ihrer Chancenverwertung und den aufopferungsvoll kämpfenden Gastgebern. „Wir haben uns gesagt, dass wir die Führung – egal wie – behalten wollen“, blickte ZLG-Trainer Stefan Rock später auf seine Halbzeitansprache zurück.