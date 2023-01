Fehlende Disziplin kostet Westeregeln den Sieg

Auch sechs Treffer von Lennard Keil (l.) und eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung in der ersten Hälfte genügten dem SV Wacker nicht, um in Biederitz zu punkten.

Biederitz/Westeregeln - Dabei sprach in den ersten Minuten der Partie vieles für ein gelungenes Rematch im Jerichower Land. Westeregeln begann überzeugend und setzte sich schnell auf 4:0 (7.) ab. Selbst eine frühe Grüne Karte der Gastgeber konnte den Lauf des SV Wacker nicht unterbrechen, der seinen Abstand hielt und in Minute 22 erstmals auf fünf Tore ausbauen konnte. „Wir waren in der Phase sportlich klar besser. Als Biederitz dann immer besser ins Spiel fand, war das für alle Zuschauer schön anzusehen“, lobte Marcel Pufahl, Trainer der Grün-Weißen, das Niveau der Partie in den ersten 30 Minuten.