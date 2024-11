Thale/Staßfurt. - Zwei Jahre lang war einfach keine Zeit mehr für Handball. Der Staßfurter Kevin Engelhardt baute in den zurückliegenden 24 Monaten sein Haus in der Bodestadt und konnte so unter der Woche nicht zum Training. „Nur am Wochenende da sein und denen, die regelmäßig trainieren, einen Platz wegnehmen wollte ich nicht“, erklärt Engelhardt, warum er 2022 sportlich kürzer getreten war. Doch das Handball-Fieber ließ ihn nie wirklich los. Schon im Folgejahr half er bei Personalsorgen des HV Rot-Weiss II in der Verbandsliga aus - und nun ist er endgültig zurück auf der Platte.

