HV Rot-Weiss Staßfurt macht großen Schritt Richtung Aufstieg

Es war kein Anrennen auf ein Tor, wie erwartet, doch am Ende setzten sich die Handballer von Rot-Weiss Staßfurt souverän gegen den Landsberger HV durch .

Staßfurt - Trainer Sebastian Retting fand am Ende versöhnliche Worte, auch wenn seine Mannschaft gegen den LHV sicher nicht ihre beste Saisonleistung abgerufen hatte. „In der Vergangenheit haben wir solche Spiele auch schonmal verloren. Diesmal haben es die Jungs am Ende souverän zu Ende gespielt und verdient zwei Punkte mitgenommen, die gerade nach der Niederlage von Calbe umso wichtiger waren“, hielt er fest. Nach dem Abpfiff der eignen Partie hatten er und seine Spieler im Liveticker verfolgt, wie die Calbenser knapp in Oebisfelde verloren und der Vorsprung durch das eigene 35:28 (19:14) somit auf fünf Punkte anwuchs.