Kurzauftritt zum Jubiläum beim SV 09 Staßfurt

Staßfurt - Sein 300. Spiel in der ersten Mannschaft des SV 09 Staßfurt bestritt am Freitag bei der Sparkassen-Cup-Partie in Nienburg Chris Horstmann. In zuvor 299 Partien (195 Punkt-, 13 Pokal-, 91 Freundschaftsspiele) erzielte der zweikampfstarke Linksfuß 33 Tore (18/1/14) und belegt damit Platz 64 der ewigen Torjägerliste der Bodestädter.