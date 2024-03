Nach gutem Start in das Landesliga-Heimspiel gegen Niederndodeleben muss der SV 09 Staßfurt zittern. Die ausgelassenen Chancen rächen sich am Ende nicht.

Staßfurt - Der Plan schien aufzugehen. Ein „Fußballfest“ wollte Landesligist SV 09 Staßfurt am vergangenen Sonnabend feiern, lockte dafür mit freiem Eintritt gut 150 Zuschauer ins Stadion der Einheit zum Duell mit dem TSV Niederndodeleben. Und zunächst schien es auch sportlich genau so zu laufen, wie es sich die Bodestädter vorgestellt hatten. Nach nicht einmal 20 Minuten lag die Heimelf mit 2:0 in Führung. Doch anschließend kam es zu einem unerklärlichen Bruch, der bis in die buchstäblich letzte Minute für die eine oder andere Schweißperle auf der Stirn aller sorgte, die es mit dem SV 09 hielten.