Novum für Wacker Westeregeln

So konsequent "festgemacht" wie in dieser Szene wurden Phillipp Otto (Nummer 13) und seine Teamkollegen von Wacker Westeregeln von der Deckung der HSG Altmark West selten.

Mieste/Westeregeln - Auswärtsspiele sind traditionell nicht die bevorzugten Partien der Verbandsliga-Handballer des SV Wacker Westeregeln. Zu oft galt es für die Wacker Männer in jüngster Vergangenheit in fremden Hallen Niederlagen zu verdauen. Auch die bisherigen vier Duelle der laufenden Spielzeit in fremden Gefilden endeten für das Team von Marcel Pufahl ohne Zählbares im Heimreise-Gepäck. Um so größer war bei den Westeregelnern die Freude nach dem Erfolg bei der HSG Altmark West am Sonnabend. „Wir haben uns vor dem Spiel gesagt, wenn wir es irgendwo schaffen können, dann hier“, berichtete Coach Pufahl im Anschluss an die Partie.