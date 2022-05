Tischtennis Partie auf Messers Schneide

Durch den zweiten Sieg in Serie haben sich die Landesliga-Tischtennis-Spieler des TTC „Glück Auf“ Staßfurt weiter von der Abstiegszone entfernt. Gegen den Köthener SV gewannen die Bodestädter an eigenen Tischen am Ende deutlich mit 10:5.