Kämpferisch stimmte die Einstellung – gerade in Hälfte zwei – bei Tim Gadkowsky (Mitte) und Fußball-Landesligist SV 09 Staßfurt. Für mehr als ein Tor durch die Nummer 16 der Bodestädter reichte es aber nicht.

Staßfurt - Philipp Schmoldt hätte sich sicherlich nicht beschwert, wenn er in diesem Punkt Unrecht behalten hätte. „Ihre Angreifer können aus wenig viel machen“, hatte der Interimscoach vor dem Heimspiel seines SV 09 Staßfurt gegen den Ummendorfer SV gesagt. Gerade in der Schlussphase sollte sich das auf dem Kunstrasenplatz in der Hecklinger Straße bestätigen. Während die Hausherren – selbst als sie nach der Gelb-Roten Karte für Thorben Zöger (71.) ein Mann weniger waren – auf den Ausgleich drängten, machten die Gäste mit einem schnörkellosen Angriff und dem 1:3 (0:1) den Deckel drauf.