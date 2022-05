Reifeprozess beim SV 09 Staßfurt

Staßfurt - Knapp 50 Minuten waren gespielt, als Nick Pumptow erstmals in Hälfte zwei gefährlich vor dem Reppichauer Tor auftauchte. Wie schon in Hälfte eins überwand er Gäste-Keeper Sven Patrzek souverän und brachte sich und seine Staßfurter Teamkollegen endgültig auf die Siegerstraße. So oder so ähnlich dachte wohl die Mehrheit der 101 Zuschauer kurz nach Wiederanpfiff im Staßfurter Stadion der Einheit. Zu dominant war die Leistung der Heimelf bis dahin. Auch Patrick Stockmann, Sportlicher Leiter der Bodestädter, hielt nach dem Abpfiff fest: „Wenn wir unsere Chancen nutzen, gehen wir mindestens mit 4:0 in die Pause.“