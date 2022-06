RFV Westeregeln feiert 70-jähriges Jubiläum

Westeregeln - Am Donnerstagnachmittag wurden die letzten Wege erledigt. „Wir haben die Stromkabel verlegt, die Bänke und Hürden aufgebaut – all das, was man eben nicht schon Tage vorher machen kann“, berichtet Andrea Ackermann, Vereinsvorsitzende des gastgebenden RFV Westeregeln. „Schief geht jetzt aber nichts mehr“, ist sie optimistisch, dass nach zwei coronabedingten Absagen das Pfingstturnier in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg wird.