Roland Bartels: Ein halbes Jahrhundert auf dem Rasen

Hecklingen - Den Startschuss gab der Beitritt in die damalige Betriebssportgemeinschaft Traktor Groß Börnecke im Jahr 1971. Nur ein Jahr später im Knaben-Alter (heute D-Jugend) trat er erstmals in Punktspielen gegen den Ball. In den Folgejahren führte sein Weg über die Schüler (heute C-Jugend) zur Jugend (heute B-Jugend). Gerne erinnert er sich auch heute noch an die Zeit zurück, als er unter anderem unter den Übungsleitern Dieter „der Lange“ Pollnow und Achim „Terrier“ Linde das Fußball-Einmaleins erlernte. Besonders prägend waren dabei die Spiele auf dem damaligen Wolmirsleber Sportplatz, der direkt am Schachtsee gelegen war. „Im Winter musste der Ball oft vom zugefrorenen See herunterholt werden“, erinnert sich Roland Bartel zurück.

Seine Leidenschaft für den Fußball war längst geweckt, so dass er sich auf Grund einer fehlenden Junioren-Mannschaft (heute A-Jugend) in Groß Börnecke nach Alternativen umsah. Die Lösung war schnell gefunden: Per Gastspielgenehmigung lief er 1977 in Schneidlingen auf. Mit Erfolg, denn die Mannschaft erreichte das Pokalendspiel gegen Aktivist Staßfurt, dem heutigen SV 09.

Parallel blieb er aber auch seinem Heimatverein treu. Da er erst 17 Jahre alt war, hätte er normalerweise noch ein Jahr warten müssen, bis er für die Männermannschaft die „Töppen“ schnüren dürfte. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und so wurde auch in diesem Fall eine Lösung gefunden. „Mit einer Sondergenehmigung habe ich bereits für unsere erste Männermannschaft spielen können“, so Bartels, der nach einer ärztlichen Untersuchung ohne Probleme die Genehmigung bekam.

In der Folgezeit entwickelte er sich schnell zum Stammspieler in Groß Börnecke. Von Warmsdorf im Süden bis Borne im Norden und von Kroppenstedt im Westen bis Hohenerxleben im Osten war er auf allen Sportplätzen im Altkreis Staßfurt anzutreffen. Egal wie weit die Auswärtsfahrten auch waren, Bartels und seine Mannschaft nahmen die Anreise auf sich.

Auswärtsfahrten werden zum Erlebnis

Abgesichert waren die Fahrten damals durch den Patenbetrieb der BSG, die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) Groß Börnecke. „Anfangs ging es mit einem Trekker und Anhänger los, später im LKW mit Aufbau“, erinnert sich Bartels. Fahrer war der Schneidlinger Günther „Emil“ Zimmermann, der die Mannschaft stets sicher ans Ziel brachte. In Erinnerung geblieben sind Bartels dabei vor allem die Fahrten nach Kroppenstedt. „Dort gab es ,Gambrinus’-Bier, darauf haben wir uns besonders gefreut. Wenn es dort ausverkauft war, haben wir ,Emil’ schon mal gesagt, dass er nach Gröningen weiterfahren soll, um das Bier dort zu holen“, blickt Bartels lachend zurück.

Ebenfalls unvergessen sind für ihn und seine damaligen Mannschaftskollegen die Fahrten nach Güsten-Ost, dem heutigen Osmarsleben. „Dort zog man sich in der Kneipe um und lief anschließend erst mal 300 bis 400 Meter bis zum Sportplatz“, berichtet der Hecklinger. Ein unvergessliches Erlebnis, wenn der Weg zum Sportplatz fast anstrengender wird als die folgenden 90 Minuten. Vom Rückweg in die „Kabine“ nach dem Abpfiff ganz zu schweigen.

Da war die Vorfreude deutlich größer, wenn es auf dem heimischen Sportplatz zur Sache ging. Allerdings nicht bei den Gegnern, denn die Groß Börnecker waren als heimstarke Mannschaft bekannt, wie Bartels berichtet. Vor allem er, genannt „Rotkohl“, als Libero und der Linksaußen Uwe „Allet“ Brand waren überall bekannt, lacht Roland.

Das lag unter anderem auch daran, dass es immer wieder die eine oder andere Diskussion mit den Schiedsrichtern gab. Eine dieser Diskussionen war schließlich ausschlaggebend, dass Bartels seine zweite Leidenschaft entdeckte. „In einem Spiel gab es einen Disput mit Schiedsrichter Merker aus Hohenerxleben“, erinnert er sich. „Er meinte dann zu mir: ,Wenn du es besser kannst, dann pfeif doch selber.’ Dieser Aufgabe habe ich mich gestellt.“ 1985 legte er folglich die Schiedsrichterprüfung bei Dietmar „Mutz“ Rennecke ab und ist seitdem bis heute als Unparteiischer auf den Sportplätzen im Salzland anzutreffen.

Spiel des Clubs als Highlight

„Ich pfeife vor allem Kreisklasse und Kreisliga, hab aber auch schon ein paar Mal in der Landesklasse ausgeholfen“, so Bartels. Dabei hat er einiges an Erfahrung gesammelt und sich auch eine deutliche Meinung gebildet. Am schwierigsten sei das Pfeifen in der Kreisklasse. „Das ist Bauernfußball. Da fehlt oft nicht nur das Können, sondern auch der Respekt“, hält er fest. Doch statt sich zu sehr mit den Schwierigkeiten zu beschäftigen, denkt er vor allem gerne an die Höhepunkte in seiner Schiedsrichterlaufbahn zurück. Das waren zwei Vorbereitungsspiele der damaligen Regionalligisten 1. FC Magdeburg (in Wolmirsleben) und Fortuna Magdeburg (in Westeregeln).

Parallel hat der Hecklinger in seinem inzwischen in SV Fortuna Groß Börnecke umbenannten Heimatverein mehrere Aufgaben übernommen, war unter anderem Nachwuchs-Übungsleiter und von 1987 bis zur Auflösung im Jahr 2000 Vereinsvorsitzender. Zudem engagierte sich Bartels als Mitglied im Kreissportgericht des Kreisfußballverbandes (KFV) und als Vorstandsmitglied im Kreissportbund „Harz-Börde“.

Geblieben ist davon die Tätigkeit als Schiedsrichter, die ihn weiterhin regelmäßig auf die Sportplätze im Kreis lockt. Doch nach mehr als 35 Jahren stellt sich ihm immer öfter die Frage, „ob man die inzwischen dritte Generation an Fußballern als Spielleiter noch erreicht. Der fehlende Respekt und die immer größer werdende Selbstüberschätzung der Spieler ist dabei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Allerdings fehlt der Nachwuchs, so dass ich wohl noch eine Weile auf den Sportplätzen anzutreffen sein werde“.