Rot-Weiss-Reserve nutzt Überzahl zum Sieg

Die Handballer von Rot-Weiss Staßfurt II sicherten sich gegen Verbandsliga-Aufsteiger SG Spergau II einen am Ende glücklichen 33:32 (22:19)-Heimerfolg.

Nicht zu halten waren Florian Dobritz (am Ball) und seine Mitspieler des HV Rot-Weiss Staßfurt II im Verbandsliga-Heimspiel lange Zeit von den Gästen der SG Spergau II. Am Ende wurde es aber doch noch spannend.

Staßfurt - Das Hin und Her begann bereits in den ersten Minuten. Die Gäste erwischten den besseren Start und führten mit 2:0 (3.), bevor Niklas Zimnick den ersten Treffer der Hausherren erzielte. Der daraus resultierende 5:0-Lauf brachte Rot-Weiss jedoch ein beruhigendes Polster, welches in der ersten Halbzeit zwar immer wieder zusammenschmelzen sollte, doch die Führung blieb stets bei den Staßfurtern um Trainer Mario Kutzer.