Rot-Weiss Staßfurt II kämpft sich zum Auswärtssieg

Thale/Staßfurt - Welchen Einfluss ein Spieler auf eine Partie haben kann, bekamen in der Handball-Verbandsliga, Staffel Süd, die Akteure von Rot-Weiss Staßfurt II bei der SpG Thale/Westerhausen zu spüren. „Tim Böttcher war diesmal wieder als Spieler dabei, während er in unseren letzten Spielen gegen Thale nur auf der Bank saß. Das hat uns schon etwas überrascht“, gab Staßfurts Trainer Mario Kutzer zu. Seine Mannschaft passte sich aber schnell der veränderten Spielweise des Gastgebers an und setzte sich in einer umkämpften Partie am Ende mit 30:27 (15:15) durch.