Staßfurt - Trotz aller Euphorie angesichts der letzten Ergebnisse und der Tabellenkonstellation warnt Staßfurts Trainer Sebastian Retting aber davor, die Sachsen auf die leichte Schulter zu nehmen. „Sie kommen nicht zu uns, um uns einen Kasten Bier vorbeizubringen und müssen gewinnen, um den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Außerdem haben sie Anfang des Jahres mit ihrem neuen Trainer Marko Brezic für frischen Wind gesorgt.“ Der Kroate war bereits bei verschiedenen Clubs in seiner Heimatstadt Zagreb und auch in den USA, Finnland und Katar tätig. In der Saison 2017/18 trainierte er die Frauen des BSV Zwickau in der 2. Bundesliga. „Sie laufen in meinen Augen ihren Möglichkeiten noch etwas hinterher, aber spielen einen dynamischen Handball. Auch wenn viele sagen, wir ,müssen gewinnen’, ist unsere volle Konzentration nötig“, schätzt der Staßfurter ein.

