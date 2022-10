Rot-Weiss Staßfurt offenbart Schwachstelle

Staßfurt - Sie könne sich nicht erinnern, wann ihre Mannschaft zum letzten Mal 37 Gegentore kassiert habe, erklärte Ines Seidler, Trainerin des USV Halle, nach dem Gastspiel ihrer Mannschaft in der Salzland-Sporthalle. Wer pedantisch sein will, könnte nun sagen: So lange ist das noch gar nicht her. Zum Oberliga-Auftakt 20221/22 unterlagen die Saalestädter beim EHV Aue II 30:37. Doch die Aussage war auch weniger ein Blick in die Geschichtsbücher als eine Anerkennung für die Torgefahr der Bodestädter. 118 Tore aus vier Partien – der drittbeste Wert der Liga – sind dafür ein weiterer Beweis.