Staßfurt. - Der HV Rot-Weiss Staßfurt ist in der Handball-Oberliga längst zu einem Team gereift, das einige Gegner das Fürchten lehrt. Kein Wunder, denn: Bis Sonnabend hatten die Salzländer lediglich eine Niederlage in 13 Spielen verbucht. Dass ausgerechnet im Derby gegen den HC Aschersleben eine weitere hinzukam, darf aus Staßfurter Sicht als besonders bitter bezeichnet werden. „Es ärgert mich schon, dass wir vor Weihnachten jetzt noch diese Niederlage kassiert haben“, so Staßfurts Trainer Sebastian Retting. „Wir haben nämlich eigentlich sehr gut gespielt, insgesamt war das viel Werbung für guten Handball im Salzland. Man muss aber eben auch sagen, dass Aschersleben alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um dieses Spiel zu gewinnen.“ Ein Beleg dafür, welchen Respekt die Staßfurter mittlerweile in der Liga genießen.