Rot-Weiss Staßfurt verpasst Heimsieg knapp

Staßfurt - Als am vergangenen Sonnabend in der Salzland-Sporthalle der Schlusspfiff ertönte, war es amtlich: Das erste Mal seit gut zweieinhalb Jahren mussten Sebastian Retting und seine Spieler die Platte in einem Punktspiel als Verlierer verlassen. Dass es so kommen würde, war spätestens nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr allen klar. Allerdings hätten die Bodestädter ihre Serie gerne noch um eine Woche ausgebaut.