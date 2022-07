Salzland-Lauf bringt Staßfurt ordentlich in Bewegung

Staßfurt - Das bei dieser Anzahl an Läufern nicht alles rund laufen kann, ist normal. Das musste auch die Gaensefurther Sportbewegung als Veranstalter feststellen. Reichlich Arbeit hatten Sabine Börner und ihr Team zu verrichten. Eine Auszeit musste her – und die fand Börner im Garten der Tochter. Denn die „vielen, vielen Leute“ haben ordentlich für Schwung gesorgt. „Wir konnten den Zeitplan leider nicht einhalten. Zum Beispiel kamen die Urkunden der Läufe über 1,5 Kilometer sehr spät, so dass wir die Siegerehrung parallel mit den Hauptläufen durchführen mussten“, erklärte Börner. „Auch die Zeitmesser hatten ordentlich zu tun. Die Wettkampferprobten wissen, wie es läuft, den Hobbyläufern fehlt die Erfahrung, so dass einige mit dem Zeitmessgerät, welches um den Fuß gebunden war, über die Platten gelaufen sind.“