Salzland Staßfurt ermittelt Vereinsmeister

Staßfurt - Einer, für den es zuletzt nicht immer lief, hatte dabei besonderen Grund zur Freude. Frank Beucke, Mannschaftleiter der Landesliga-Herren des SV Salzland, sicherte sich nicht nur Rang eins bei den Senioren (Altersklasse Ü50) sondern war mit insgesamt 459 Kegeln auch insgesamt Bester der 14 Starterinnen und Starter. Jens Weidemann, der bei den Herren gewann, fehlten als Zweiter am Ende 13 Holz. Dritte wurde Laura Meyer (434), die zwar inzwischen für TuS Leitzkau an den Start geht, allerdings weiter Vereinsmitglied in Staßfurt und damit startberechtigt ist.