Salzland Staßfurt feiert Derby-Heimsieg

Staßfurt - Die Gastgeber mussten sich in der Charlottenstraße dabei von Beginn an keine Sorgen um den zweiten Saisonsieg machen, was sicherlich auch an den ersatzgeschwächten Kreisstädtern lag. „Wir haben mit mehr Gegenwehr gerechnet, aber ihre zwei Besten waren nicht dabei. Es war ihr letztes Aufgebot“, wusste Staßfurts Mannschaftsleiter Frank Beucke. „Angesichts ihrer Aufstellung war klar, dass sie im Schlusspaar noch mal Holz aufholen wollten. Für uns hieß es also, bis dahin einen beruhigenden Vorsprung herauszuspielen.“