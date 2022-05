Salzland Staßfurt gibt Sieg aus der Hand

Sebastian Roth vom SV Salzland Staßfurt fand in Wolfen nicht zu seinem Spiel und musste nach der zweiten Bahn für Dietmar Glandt ausgewechselt werden.

Wolfen/Staßfurt - Nicht viele Worte wollte Staßfurts Mannschaftsleiter Frank Beucke im Anschluss über die Niederlage verlieren. „Das war sowas von unnötig und ärgerlich. Im Fußball würde man sagen, wir haben einen Elfmeter am leeren Tor vorbeigeschossen“, fasste er den Verlauf des Duells in Wolfen treffend zusammen. Denn auch die Gastgeber waren weit von ihrer Bestform entfernt. Der Weg schien geebnet für einen neuerlichen Staßfurter Erfolg – doch am Ende reiste der SV Salzland mit leeren Händen nach Hause.