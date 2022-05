So will Hecklingen die 250.000-Euro-Mauer bezahlen

Die Stützmauer in der Straße „Graue“ in Schneidlingen wird wieder aufgebaut. Das beschloss der Hecklinger Stadtrat. Aber dadurch ist kein Geld mehr für ein anderes Projekt da.

Hecklingen/Schneidlingen - Die Stadtverwaltung geht inzwischen von Kosten in Höhe von 250.000 Euro aus, die für den Wiederaufbau der Stützmauer in der Graue in Schneidlingen aus dem Stadthaushalt aufgebracht werden müssen. Hinzu kommen weitere rund 30.000 Euro an Planungskosten. Bislang ging man im Rathaus noch von 100.000 Euro aus.