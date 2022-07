Fußball Sparkassen-Cup: Ziele zwischen ambitioniert und zurückhaltend

Bereits zum 20. Mal wird in diesem Sommer der Sparkassen-Cup ausgetragen. Das prestigeträchtige Fußball-Turnier – traditionell in der Sommerpause ausgespielt – vereint jedes Jahr die 32 besten Teams aus dem Salzlandkreis in einem Wettbewerb. Ab sofort wird um den Sieg 2022 gekämpft.