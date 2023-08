Am Sonnabend kommt es für die Landesliga-Fußballer des SV 09 Staßfurt ab 15 Uhr zum schnellen Wiedersehen mit dem Eilslebener SV.

Wie vor 14 Tagen im Pokalspiel wollen die Fußballer des SV 09 Staßfurt auch diesmal gegen den Eilslebener SV jubeln. Am zweiten Spieltag der Landesliga, Nord, kommt es zum schnellen Wiedersehen mit dem Aufsteiger.

Staßfurt - Zehn Tore bekamen die Zuschauer vor 14 Tagen im ersten Aufeinandertreffen beider Teams zu sehen. Was für den geneigten Fußball-Fan schön anzusehen war, trieb 09-Trainer Daniel Petzold ein ums andere Mal die Schweißperlen auf die Stirn. Viel zu anfällig war seine Mannschaft im Rückwärtsgang, deshalb ist es auch wenig verwunderlich, worauf das Hauptaugenmerk im Training der vergangenen Wochen lag: „Wir müssen die gegnerischen Konter konsequenter wegverteidigen, beziehungsweise sie bei eigenem Ballbesitz gar nicht erst entstehen lassen. Haben wir den Ball, müssen wir besser das Spielgerät halten oder – wenn wir ihn verlieren – schneller wiederholen. Das fängt schon vorne an, um die Abwehr gar nicht erst in Bedrängnis kommen zu lassen“, erklärt er.