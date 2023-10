Tim Härtl (am Ball) belebte nach seiner Einwechslung das Staßfurter Spiel, verletzte sich aber in der Schlussphase schwer am Knie.

Staßfurt - Am Sonnabend gegen Mittag klingelte das Telefon von Stefan Jedlitschka. Am anderen Ende war Mario Kutzer, Trainer der Verbandsliga-Handballer von Rot-Weiss Staßfurt II, die auf der Suche nach kurzfristiger Verstärkung für das Heimspiel gegen den Post SV Magdeburg waren. Die Bodestädter hatten einige Ausfälle zu beklagen und so wurde kurzerhand Jedlitschka reaktiviert. „Wir hatten vor einiger Zeit schon dafür gesorgt, dass er spielberechtigt ist im Notfall“, klärte Kutzer später auf. Diese Voraussicht war wichtig, denn auch der „Neuzugang“ im Rot-Weiss-Kader hatte mit zwei Treffern seinen Anteil am 29:24 (16:12)-Erfolg gegen die Landeshauptstädter.