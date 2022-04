Staßfurter Vorfreude auf Handball-Derby

Staßfurt - Die Ausgangslage hat sich zum Hinspiel vor 14 Tagen dabei nicht verändert. Einen Punkt Vorsprung haben die Staßfurter um Trainer Sebastian Retting, obwohl sie eine Partie weniger absolviert haben. Auch deshalb rechnet der RWS-Coach erneut mit einem 50:50-Spiel, denn auch an den Stärken und Schwächen beider Teams hat sich in so kurzer Zeit nicht viel getan. „Calbe hat eine starke Abwehr und starke Torhüter“, weiß Retting. „Die eine oder andere Sache über das Calbenser Spiel haben wir im Hinspiel aber dazugelernt und im Training angesprochen“, hält er vielsagend fest, ohne sich weiter in die Karten schauen zu lassen.