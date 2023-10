Im Heimspiel gegen den SSV Havelwinkel Warnau will der SV 09 Staßfurt wieder zurück in die Erfolgsspur.

Jonas Schulz (rechts) und der SV 09 Staßfurt haben das vergangene Auswärtsspiel unter der Woche analysiert und wollen gegen Warnau zurück in die Erfolgsspur.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Einfach abhaken wollte die Leistung im Auswärtsspiel beim MSV Börde unter der Woche niemand in Staßfurt. Am Dienstag traf sich die Mannschaft trotz Feiertag zum Training und besprach dabei noch einmal vor allem die zweite Halbzeit vom vergangenen Wochenende. „Es herrschte eine selbstkritische Stimmung in der Mannschaft, aber es gab auch sachliche, zielführende Diskussionen, wo genau die Fehler lagen“, blickt 09-Trainer Daniel Petzold zurück.