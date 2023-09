Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Wenn Union-Trainer Marcel Gieseler von der Gelb-Roten Karte für Staßfurts Laurenz Hoffmann (70.) als Knackpunkt im Spiel spricht, könnte man denken, er meint zugunsten seiner Mannschaft. Immerhin mussten die Gastgeber anschließend 20 Minuten in Unterzahl agieren und Heyrothsberge kam nur Augenblicke später zum 2:2-Ausgleich. Der Blick auf das Endergebnis macht aber deutlich, was er wirklich meinte: „Wir waren uns vielleicht ein bisschen zu sicher, dass es jetzt läuft, weil wir ja ein Mann mehr waren“, so Gieseler.