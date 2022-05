SV 09 Staßfurt gewinnt wichtige Erkenntnisse

Staßfurt - Gerade in der zweiten Halbzeit offenbarte sich gegen die Altmärker ein Klassenunterschied, den auch Staßfurts Sportlicher Leiter, Patrick Stockmann, nicht wegdiskutieren konnte und wollte. Doch dass die Vorbereitungsphase nicht zwangsläufig ohne Niederlage verlaufen würde, war eingeplant. „Wir haben unsere Testspielgegner extra so ausgewählt, dass in den Wochen vor dem Rückrundenstart die Gegner warten, die uns besonders fordern. Spiele gegen die Topteams der Landesliga oder aus der Verbandsliga bringen am Ende mehr Erkenntnisse, als deutliche Siege über Kreisoberliga-Mannschaften“, hält er fest.