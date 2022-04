SV 09 Staßfurt hat Derbysieg im Visier

Marcel Pusch (links) will mit Fußball-Landesligist SV 09 Staßfurt den Hinspielerfolg gegen Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens wiederholen.

Staßfurt - Der Rückrundenstart verlief für die Fußballer des SV 09 Staßfurt nicht nach Plan. Zwar gewann die Mannschaft zunächst in Ilsenburg, doch in den folgenden drei Partien sammelte sie nur noch einen weiteren Punkt. In der Tabelle rutschten die Bodestädter von Platz zwei auf den siebten Rang ab. Entsprechend unzufrieden ist auch Staßfurts Sportlicher Leiter Patrick Stockmann vor dem morgigen Derby gegen die Kleinmühlinger. „Zum einen ist es natürlich ein Derby, zudem ein Heimspiel und nach den letzten Ergebnissen müssen wir einfach endlich wieder drei Punkte holen“, nennt er gleich drei gute Gründe, warum die 09er den eigenen Platz als Sieger verlassen wollen.