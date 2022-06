SV 09 Staßfurt II stemmt den Pott in den Bernburger Abendhimmel

Bernburg - Die Mission Titelverteidigung ist den Bodestädtern in eindrucksvoller Manier gelungen. Der Stadionsprecher hatte es an diesem Tag nicht einfach. Bereits beim verlesen der Aufstellungen gab es kleine Probleme, den Namen von Amon van Linthout korrekt und ohne stocken vorzulesen. Dabei sollte es der Name werden, den sich die 390 Zuschauer nach 90 einseitigen Minuten am besten merken konnten.