Staßfurt - Daniel Petzold versteht es, die Vorgaben an seine Spieler klar und ohne Umschweife zu formulieren. Seine Spielidee: Er will, dass sein Team per Flachpassspiel kombiniert, viel Ballbesitz hat und mit der Dominanz im Rücken zu guten Möglichkeiten kommt. Im ersten Landesliga-Spiel der neuen Saison gelang dies nur in den ersten 45 Minuten. Dass am Ende dennoch ein souveräner und nie wirklich gefährdeter 4:1-Sieg zu Buche stand, beweist die Qualität im Kader, aber eben auch die Ansprüche des Trainers.