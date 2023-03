Der SV 09 Staßfurt will seine Siegesserie auch gegen den Blankenburger FV fortsetzen. Personell sind die Salzländer erneut dünn besetzt, was kein Nachteil sein muss.

Staßfurt - Aus der Not eine Tugend machen – eine beliebte Phrase, die gern vor allem dann verwendet wird, wenn vom Abstiegskampf die Rede ist. Auch auf die Personalsituation des SV 09 Staßfurt trifft dieses Sprichwort derzeit zu – nur in einem ganz anderen Kontext. Denn die Staßfurter sind mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet – und das trotz enormer personeller Sorgen. Fünf Langzeitverletzte, viele Schichtarbeiter – oft entscheidet sich erste wenige Tage vor dem Spiel, wer überhaupt zur Verfügung steht. Doch das tat dem Erfolg bisher keinen Abbruch. „Wir sind zusammengerückt, stehen extrem eng zusammen“, so Co-Trainer Patrick Stockmann. „Vielleicht ist es manchmal besser, im Kopf haben, dass wir eben keine breite Bank haben. So gibt jeder 110 Prozent und schmeißt sich richtig rein.“ Sowohl gegen Calbe (3:0) als auch Vorfläming Nedlitz (1:0) spielten die Staßfurter zuletzt zu Null. Dementsprechend gut sei auch die Stimmung im Team, so Stockmann.